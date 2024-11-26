CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve fondaş medyanın Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının CHPli belediyeler tarafından açılan kreşleri kapatmak istediği yalanı elinde patladı. Belediyelere gönderilen yazının anaokulu ve anasınıfı gibi MEB denetiminde olan yerler için olduğu ortaya çıktı. CHP’li isimlerin çarpıtmaya çalıştığı genelgeye konu edilen madde düzenlemesinin ise dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP Milletvekili Haluk Koç’un başvurusu üzerine yapıldığı öğrenildi.