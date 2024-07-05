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CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyi başladı kötü bitirdi! Merih Demiral destek verirken terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki'yi savundu / 05.07.24

CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyi başladı kötü bitirdi! Merih Demiral destek verirken terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki'yi savundu / 05.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyi başladı kötü bitirdi! Merih Demiral destek verirken terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki'yi savundu / 05.07.24

Takvim 05:12
02

Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Merih Demiral ve A Milli Takım'a destek / 05.07.24

Takvim 07:12
03

İngiliz basını Joe Biden’ın fişini çekti: The Economist’ten yürüteçli kapak! Financial Times ‘Kamala Harris geliyor’ dedi / 05.07.24

Takvim 02:28
04

EURO 2024'te Türkiye'nin şampiyonluk ihtimali açıklandı! İşte Millilerin yarı final oranı... / 05.07.24

Takvim 03:54
05

İnanılmaz kurtarış sonrasında Pele'nin hesabından Mert Günok paylaşımı! / 05.07.24

Takvim 02:22
06

Fenerbahçe 20 milyon euroluk forvet transferini bitiriyor! Jose Mourinho'nun golcüsü belli oldu / 05.07.24

Takvim 05:07
07

Galatasaray'da beklenen transfer gerçekleşiyor! Yıldız futbolcu için geliyorlar... / 05.07.24

Takvim 04:20
08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ayağının tozuyla deprem bölgesinde! Malatya'da "Tüm yaraları saracağız" mesajı / 05.07.24

Takvim 02:42
09

Kayseri'deki sokak provokasyonunda 10 tutuklama! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama / 05.07.24

Takvim 02:06
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