Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFAnın bozkurt selamı nedeniyle soruşturma başlattığı A Milli Takımın yıldızı Merih Demirala destek verdi. Türkiyeden birçok kesimin üzerinde mutabakat sağladığı bir konuda söze güzel başlayan Özel, sonunu getiremedi. Sözlerinin devamında terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Nakinin birkaç yıl önce yaptığı zafer işaretini örnek göstererek, Ancak birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işareti savunanlar tarafından linç edilmişti. ifadeleriyle iki işareti bir tuttu. Sosyal medyadan Özelin değerlendirmesine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı, Merih Demiralın gol sevincini amasız, fakatsız savunamadığı gibi topluma sunduğu Ama bir terör propagandası örneği. dedi.