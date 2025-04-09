CHPnin geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdiği kurultayın yankıları sürüyor. Özgür Özelin rekor bir oyla genel başkan seçilmesi ve PM listesinde fire vermemesi dikkat çekti. Özellikle Kemal Kılıçdaroğluna yakınlığıyla bilinen Oğuz Kaan Salıcının PM listesi sıfır çekti. Tüm bu yaşananların ardından kurultayın kazananı kim kaybedeni kim analizleri yapılırken PM listesine giremeyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbaldan takvim.com.trye özel açıklamalar geldi. Sarıbal, Genel Başkanın isteği üzerine şeklindeki ifadelerini Bir genel başkan liste dayatması yapmaz şeklinde açıkladı.