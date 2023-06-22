CHP’deki koltuk savaşı kurultay günü yaklaştıkça iyice derinleşiyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamak uğruna A Takımı’nı baştan sona değiştirirken öte yandan adaylığını ilan eden Ekrem İmamoğlu’na da aba altından sopa göstermeyi ihmal etmiyor. Koltuğa aday olan isimlerden biri de Özgür Özel. Ancak Ankara kulislerinde konuşulanlara göre sadece bu iki isim değil. Başka bazı isimlerin de başkanlığa aday olmak istediği ancak Muharrem İnce’ye yapılanların başlarına gelmesinden korktukları öğrenildi.