CHP-HDP ilişkisini eleştiren Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı! "CHP demokrasisine hoş geldiniz!" / 01.06.22

CHPye yakınlığıyla bilinen ancak son dönemde başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHPnin HDP ile yakınlaşmasını eleştiren Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuçun Twitter hesabı askıya alındı. Jahreinin CHP-HPD ilişkisini ifşa etmeye ve eleştrimeye başladıktan sonra hesabının spam saldırıları sonrası kapatılması dikkat çekerken durum sosyal medyada da tepki çekti. Sosyal medyada, CHP demokrasisine hoşgeldiniz. Kendilerinin söyledikleri her türlü hakaret ve tehdit ifade özgürlüğünün içinde. Ama eleştirilere karşı 0 tahammül. eleştirileri yapıldı.