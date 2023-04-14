CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürüttüğü ittifakının diyetini bölücükle ödeyecek. Bu kapsamda CHP- HDPKK - Kandil hattındaki söylem birliğine bir yenisi daha eklendi. CHPli Sezgin Tanrıkulunun Kandille müzakere edeceğiz, PKKya silah bıraktıracağız çıkışı sonrası terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, TBMMde teröristlere usulünce pazarlık yapılmalı mesajı verdi. Aynı Demirtaş, söylemleriyle PKKyı aklarken alçak sözlerle de Başkan Erdoğanı hedef aldı. Bir yandan da Kandil yeni sistemde bizim de rolümüz olacak mesajını vermekten geri durmuyor. Bu bağlamda Takvim.com.tr, 7li koalisyon - Kandil hattındaki bölücü ittifakı satır satır sizler için deşifre etti.