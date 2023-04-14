×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
CHP - HDP - Kandil hattında söylem birliği! 'Müzakere' vaadi sonrası Demirtaş kalleşlikte vites yükseltti: TBMM'de PKK ile pazarlık istedi / 14.04.23

CHP - HDP - Kandil hattında söylem birliği! 'Müzakere' vaadi sonrası Demirtaş kalleşlikte vites yükseltti: TBMM'de PKK ile pazarlık istedi / 14.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP - HDP - Kandil hattında söylem birliği! 'Müzakere' vaadi sonrası Demirtaş kalleşlikte vites yükseltti: TBMM'de PKK ile pazarlık istedi / 14.04.23

Takvim 04:06
02

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi / 14.04.23

Takvim 03:16
03

Kılıçdaroğlu'nun 'mütevazıyım' tiyatrosu çöktü! Mutfak ve minibüs şovu 'hava'da kaldı: Saati 232 bin TL'lik özel jet keyfi / 14.04.23

Takvim 00:32
04

Başkan Erdoğan aday tanıtım toplantısına telefonla bağlandı! Net mesaj: Ordu AK Parti ile beraber yoluna emin adımlarla ilerleyecek / 14.04.23

Takvim 03:10
05

Fark var! Bir tarafta gecenin 23.59'unda İstanbul'a bir telefon kadar yakın olan Başkan Erdoğan, diğer yanda İstanbul'dan bi' haber CHP... / 13.04.23

Takvim 01:45
06

Seçime girmeyen terörün siyasi ayağı HDP'nin 359.7 milyon TL'lik Yeşil Sol Parti vurgunu! Para Kandil'e mi gitti? / 13.04.23

Takvim 03:14
07

Kamyon kasasında kaçan firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ABD’de görüntüledi! / 13.04.23

Takvim 02:55
08

EYT'lilere maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Kimler alacak? Neler yatırılacak? Paralar nasıl çekilecek? 13.04.23

Takvim 02:59
09

Ev kadınına erken emeklilik hesabı! Devlet katkısı ne olacak? ‘Yaş’ kolaylığı nasıl uygulanacak? 13.04.23

Takvim 03:17
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı