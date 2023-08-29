14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğluna açıkca desteğini açıklayan HDPKKdan yerel seçimler öncesi ittifakın sürdürülmesine yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, terörün siyasi ayağı HDP ve CHP’nin 2024’te yapılacak yerel seçimlerde ittifak kuracağına ilişkin iddiaları katıldığı televizyon programında değerlendirdi. Yılmaz, CHPnin de HDP ile olan ilişkisinde açılım arayışında olduğunu düşünüyorum” dedi.. Yılmaz sözlerinin devamında, HDP, CHPli bir belediye başkanına kayyum atanmayacağını düşünüyor. Bu nedenle HDPli isimlerin CHP listelerinden aday çıkarılabilir ifadelerini kullandı.