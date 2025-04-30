CHP, otel köşelerinde para ve rüşvet kasalarıyla yolsuzluk toplantısı yapan Ekrem İmamoğlunu aklamak için jammer tiyatrosuna girişti. Özgür Özel ve İmamoğluna yakın kalemler Hırsızlığı savunayım derken hakikati kararttı. Başka jammer kullananlar da varmış algısı yayıldı. Terörün kol gezdiği yıllarda ve 15 Temmuz sonrası jammer kullanan kamu kurum ve kuruluşları hedef gösterildi. Hedef gösterilen Batman İl Özel İdaresi ve Van Gürpınar Belediyesinin PKK tehlikesine karşı personel güvenliği için jammer temin ettiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığının da sınavlarda kopya çekilmesini önlemek amacıyla jammer kullandığı biliniyor.