CHP içerisindeki adaylık krizi sürüyor! Önümden çekilin diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu tokadı / 08.05.22

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde giderek büyüyen adaylık kavgasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim artıyor. Geçtiğimiz günlerde grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu önümden çekilin diyerek açıkça uyarmasına rağmen İmamoğlunun Karadeniz turu ile adeta tokat vurması gündem oldu. AK Parti MDK Üyesi Dr. Mehmet Sarı A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında İmamoğlu’nun Karadeniz’de verdiği fotoğrafın “Bu adaylık bir yarış ise bu yarışın içerisinde en önde ben varım deme görüntüsüdür.” şeklinde yorumladı.