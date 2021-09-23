CHP içindeki derin kanat düğmeye bastı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açmak için Kılıçdaroğlu'na operasyon / 23.09.21

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2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi henüz adayını belirleyemeyen muhalefette kartlar yeniden dağıtılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında başlayan adaylık çekişmesi sonrası CHP içindeki derin kanat düğmeye bastı. Deniz Baykal'ı FETÖ ile beraber götüren CHP'deki derin yapılanma, şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu bitirmek için hazırlığa başladı. CHP yandaşı Mine Kırıkkanat, katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu ve ekibi ile ilgili çok sansasyonel bir dosya olduğunu açıladı. Öte yandan açıklamalarına bugün de sosyal medyadan devam eden Kırıkkanat, "CHP’nin kırmızı çizgisini açıklıyorum: Partiye yeni üye alınmaz, olunmaz! Baskı yapılırsa başvuru doldurulur, ama işleme konulmaz. Bir düşünün, neden acaba, acaba?" dedi.