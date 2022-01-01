CHP İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk sahte alkol tüccarı çıktı / 01.01.22

Son dakika haberi... CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı sahte alkol satarken yakalandı! CHPli Göktürk sahte içki operasyonunda gözaltına alındı. Göktürk’ün evine baskın düzenleyen ekipler aramada 20 litre sahte viski, 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 12 litre sahte şarap, 90 litre alkol yapımında kullanılan şıra, 3 adet alkol imalatında kullanılan varil, 4 adet alkol imalatında kullanılan bidon, 1 adet şişe kaplama makinesi ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirdi.