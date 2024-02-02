Yerel seçimlere müstakil girme kararı ile başlayan İYİ Parti ile CHP arasındaki kriz gittikçe tırmanıyor. İYİ Parti-CHP arasında yaşanan son kavga ise İstanbulda afiş yüzünden çıktı. Ekrem İmamoğlu, İYİ Partinin seçim çalışmaları kapsamında yaptığı afişlerin asılmasına engel oldu. Akşener dün çok sert sözlerle İmamoğluna tepki gösterdi. İmamoğlu ise Akşeneri Benim üzerimden prim peşinde anlamına gelen sözleri ile tiye aldı. İYİ Parti cephesi çılgına döndü. Peki afiş krizinin perde arkasında neler yaşandı? İyi Parti, PKKnın siyasi ayağı DEMle CHPnin girdiği ilişkiye nasıl bakıyor? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, takvim.com.trye çarpıcı açıklamalar yaptı, İmamoğlunun belediyecilikte başarısız olduğunu söyledi. İşte CHP ile İyi Parti arasındaki gerilimi daha da tırmandıracak sözler...