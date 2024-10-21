Geçmişte CHP’nin 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak da görev yapan yeni İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu seçimlerin ardından ağzındaki baklayı çıkarttı. İlk dört maddeyi hedef alan Kaboğlu, İbrahim Kaboğlu kitaplarında da yazdı konuşmalarında da dile getirdi. Değişmez maddelere olumlu anlamlarda dokunulabilir diyerek skandal ifadelere imza attı. Öte yandan CHPli Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğluna yakınlığıyla bilinen İbrahim Özden Kaboğlunu hedef aldı. Yavaş, Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor. ifadelerini kullandı. Peki CHP ile HDP’nin DEM Anayasa görüşmelerini yürüten ve ilk 4 maddeyi hedef alan metni kaleme alan Kaboğlu kim? Takvim.com.tr sizler için arşivi açtı.