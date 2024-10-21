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CHP ilk 4 maddeye dokunmaya niyetlendi! Ekrem’in barosunun ağzındaki bakla: Türkiye bölünsün, eşcinsellik ve ateistlik gelsin | Mansur fena girişti / 20.10.24

CHP ilk 4 maddeye dokunmaya niyetlendi! Ekrem’in barosunun ağzındaki bakla: Türkiye bölünsün, eşcinsellik ve ateistlik gelsin | Mansur fena girişti / 20.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP ilk 4 maddeye dokunmaya niyetlendi! Ekrem’in barosunun ağzındaki bakla: Türkiye bölünsün, eşcinsellik ve ateistlik gelsin | Mansur fena girişti / 20.10.24

Takvim 06:46
02

Yenidoğan çetesine kurban giden 12 bebeğin nasıl öldürüldüğü belli oldu! / 21.10.24

Takvim 05:59
03

Yıldızlarla rekor sefası! Galatasaray Antalyaspor'u 3-0 yendi / 19.10.24

Takvim 03:26
04

Yenidoğan çetesinin "teyze" kod adlı hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'ndan kan donduran sözler: "Zaten ölecekti" / 19.10.24

Takvim 03:12
05

Yenidoğan çetesinin üyesi hemşire Mehtap Sayar'dan kan donduran itiraf: "Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun" / 19.10.24

Takvim 06:03
06

Jose Mourinho'dan farklı 11! Samsun maçında o yıldızlar sahada / 19.10.24

Takvim 03:02
07

CANLI | Netanyahu'nun evine füze! Soykırımcıdan saldırı tehdidi: İran bedelini ağır ödeyecek / 19.10.24

Takvim 00:14
08

Victor Osimhen golüyle İtalya'yı salladı! Dünya yıldızına büyük şok / 19.10.24

Takvim 02:46
09

Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu / 19.10.24

Takvim 07:04
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