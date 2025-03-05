CHPnin olaylı kurultayında ayyuka çıkan şaibe iddiaları ve delege borsasının İstanbul ayağı mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Ekim 2023teki CHP İstanbul İl Kongresine hile soruşturması başlattı. İmamoğlunun adayı Özgür Çelikin seçildiği kongrede delegelerin para ve belediyede iş vaadiyle manipüle edildiği CHPli isimler tarafından dile getiriliyor. Cemal Canpolat delege pazarı kurulduğunu açık açık ifade etmiş Delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum diyerek İmamoğluna yüklenmişti. Tolgahan Erdoğan ve Ferihan Karasu delege borsasını somut örneklerle Takvim.com.trye anlatmıştı.