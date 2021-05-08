CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun ipliği pazara çıktı! Çırpındıkça batıyor / 08.05.21

Partisinin belediye başkanlarını haraca bağladığı haberleri üzerine sosyal medya hesabından açıklamalar yapan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP içindeki kirli çarkı da itiraf etmiş oldu. Hakaret ettiği siyasilere kaybettiği tazminatları belediyelere ödettiği haberlerini yalanlamaya çalışırken daha da batan Erdoğdu, Seçim giderlerini karşılamak için ağırlıklı eşimin ailesinden miras kalan arsa, tarla, ev, yazlık gibi 9 gayrimenkulümüzü satarak karşıladık. Bunların hepsi kayıtlarda var. Bu eşimin ısrarlı tercihiydi dedi. Ancak CHPli Erdoğdunun Sattık dediği 9 gayrimenkulün halen eşinin üzerinde durduğu ortaya çıktı.