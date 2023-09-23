İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan yenilginin ardından her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’yi topa tuttu. 2024 yerel seçimleri için ise bir gün 81 ilde aday çıkaracağız derken diğer gün açık kapı bıraktı. İYİ Parti tarafından gelen zehir zemberek açıklamalara ise CHP kanadı hep sessiz kaldı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına Akşener hakkında açıklama yapmayın talimatı verdiği bile gündeme yansıdı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP, Akşener ve İYİ Parti hakkında neden bu kadar sessiz? Kulislerde konuşulan 2 sebepten biri takvim.com.tr’nin gündeme getirdiği “At pazarlığı.” İşte detaylar...