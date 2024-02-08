Türkiye, Başak Demirtaşın adaylıktan çekilme sürecinin perde arkasını Takvimden öğrendi. PKK elebaşı Mustafa Karasunun DEMe gönderdiği Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin çağrısı sonrası Demirtaş adaylıktan çekildi. CHPnin direkt Kandille anlaştığı, DEMin düşük profilli aday çıkarıp İmamoğluna alan açacağı konuşulurken pazarlık iyiden iyiye kızıştı.Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, PKKnın müdahalesiyle eşinin adaylıktan çekilmesi sonrası Halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz çıkışı yaptı. Bu durum CHP hem DEMe hem de Kandile hangi tavizleri verdi? sorusunu akıllara getirdi.