CHP Kandil'le "bakanlık" pazarlığında! CHP'li Gürsel Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın? / 17.05.21

CHPnin Kandille bakanlık pazarlığı ifşa oldu! CHP’li eski milletvekili Dursun Çiçek’in Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2’inci tura kalırsa HDP’ye bakanlık vaat edilebilir çıkışına, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’den destek geldi. HDP’liler neden bakanlık yapmasın? diyen Tekin, iktidar olmaları halinde HDP’lilere bakanlık verebileceklerini söyledi. Peki kirli pazarlığın perde arkasında ne var? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.