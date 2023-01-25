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7/24 Dinle Takvim CHP "kapatacağız" dedi Avrupa'da zirveye yerleşti! İşte Başkan Erdoğan'ın imza attığı, takoz muhalefetin engellemeye çalıştığı hizmet siyasetinin dev eserleri / 24.01.23
CHP "kapatacağız" dedi Avrupa'da zirveye yerleşti! İşte Başkan Erdoğan'ın imza attığı, takoz muhalefetin engellemeye çalıştığı hizmet siyasetinin dev eserleri / 24.01.23

CHP "kapatacağız" dedi Avrupa'da zirveye yerleşti! İşte Başkan Erdoğan'ın imza attığı, takoz muhalefetin engellemeye çalıştığı hizmet siyasetinin dev eserleri / 24.01.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP "kapatacağız" dedi Avrupa'da zirveye yerleşti! İşte Başkan Erdoğan'ın imza attığı, takoz muhalefetin engellemeye çalıştığı hizmet siyasetinin dev eserleri / 24.01.23

Takvim 02:26
02

115 milyon euro yakıldı! İşte Fenerbahçe'nin karavanaları... / 22.01.23

Takvim 02:17
03

TV5'teki firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama yayınına RTÜK'ten ceza / 11.01.23

Takvim 01:54
04

Lider Galatasaray Monaco’nun genç yıldızını gözüne kestirdi! Aslan’da yeni rota Boadu / 19.01.23

Takvim 01:34
05

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final heyecanı A Spor'da! ZTK'da eşleşmeler belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... / 24.01.23

Takvim 01:31
06

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den borç yapılandırma açıklaması: "48 aylık taksitler halinde ödenecek"

Takvim 02:18
07

İYİ Partili Aytun Çıray 'İP'in ucunu kaçırdı! Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını AK Parti'ye bağladı / 24.01.23

Takvim 02:15
08

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi! CHP ve İyi Parti üyelerinin LGBT lobisi korkusu: "Salondan sıvıştılar" / 24.01.23

Takvim 02:34
09

Ankara'dan flaş üçlü mutabakat kararı: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki toplantılar süresiz iptal edildi / 24.01.23

Takvim 02:14
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