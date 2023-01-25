Seçime aylar kala aday çıkaramayan 6lı masa ve CHPnin Başkan Erdoğanın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği dev projeleri hedef almaya devam ediyor. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ihracatta rekorlar kıran savunma sanayi projelerini hedef almıştı. CHPnin iktidara gelirsek kapatacağız dediği İstanbul Havalimanı 31 Temmuz 2022deki verilerle Avrupada zirveye yerleşmişti. İşte muhalefetin hayal bile edemediği için karşı çıktığı ancak gerçekleştirildiği zaman üstüne çökmeye çalıştığı dev projeler.