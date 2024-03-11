CHP bataklığa battı. Kılıçdaroğlunu koltuktan indirmek için kurulan delege borsası, Muhittin Böcekten alındığı öne sürülen 30 milyon TLnin gölgesinde Ekrem İmamoğlunun adı bir başka parasal mevzuya daha karıştı. Beylikdüzündeki bir kültür merkezine İmamoğlu adına çuval dolusu para geldiği, söz konusu parayı Murat Ongunun teslim aldığı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan Atılgan Bayar konuya ilişkin İş adamı bir arkadaşıma Beylikdüzü’ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir dedi. Sürecin devamında delege borsasındaki kilit bir isimden fotoğraflı ifşa geldi. Gözler şimdi İmamoğlunda.