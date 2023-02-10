Enkaz üzerinde miting yapıp, insanların acıları üzerinden siyaset devşiren CHP bu kez kendi ayağına sıktı... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatayda elinde sigara ile CHPli Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmazı hesaba çekmeye yeltendi. Özel, daha geçmiş olsun bile demeden Eryılmaza Seni alanda görmek lazım dedi. Bunun üzerine sinirlenen Samandağ Belediye Başkanı, Özgürcüğüm bak beraber milletvekilliği yaptık. Bana geçmiş olsun demeni beklerdim. Ben kan ağlıyorum. Birileri seni doldurdu şeklinde tepki verdi.