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CHP koltuğuna talip olan Gürsel Tekin'den bombalar! 'Kılıçdaroğlu'nun siyaseti yalan ve talan' iması: "İçeriden saldırıya uğradım" / 19.06.23

CHP koltuğuna talip olan Gürsel Tekin'den bombalar! 'Kılıçdaroğlu'nun siyaseti yalan ve talan' iması: "İçeriden saldırıya uğradım" / 19.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP koltuğuna talip olan Gürsel Tekin'den bombalar! 'Kılıçdaroğlu'nun siyaseti yalan ve talan' iması: "İçeriden saldırıya uğradım" / 19.06.23

Takvim 03:20
02

ABD ve Çin arasında 5 yıldan sonra bir ilk! Balon krizi nedeniyle ertelenen ziyaret gerçekleşti / 18.06.23

Takvim 01:24
03

CHP yönetimindeki İzmir'de her yağış sonrası değişmeyen tablo! Yetersiz altyapı sel ve su taşkınlarına yol açtı / 19.06.23

Takvim 01:30
04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Zengezur Koridoru ticaretin artışına olumlu katkı sağlayacak"

Takvim 02:27
05

Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen Abdüllatif Şener CHP'yi h'alay'a aldı! Ümit Özdağ ilk kez açıkladı: CHP vekiliyken bize "Zafer'e veririm" dedi / 19.06.23

Takvim 03:08
06

Galatasaray'da Zaniolo yolcu! Süper Lig rekoru kıracak / 18.06.23

Takvim 02:27
07

Sözde sanatçılardan LGBT terörü güzellemesi! Şimdi de Ahmet Mümtaz Taylan... / 19.06.23

Takvim 03:39
08

Takvim’in usta yazarları A Milli Takım’ın geleceğini değerlendirdi: Kuntz’la geleceğimiz yok / 18.06.23

Takvim 02:19
09

Stokta yok yalanına ağır ceza! Kur bahanesine inceleme... /18.06.23

Takvim 01:44
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