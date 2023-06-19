Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim diyerek CHP koltuğuna göz diken CHPli Gürsel Tekinden bomba bir çıkış daha geldi. Seçim sürecinde birçok şeye itiraz ettiğini dile getiren Tekin, CHP yönetimine tepki gösterirken Kılıçdaroğlunun siyaseti yalan ve talana dayalı imasında bulundu. İçeriden saldırıya uğradım diyen Gürsel Tekinin Örgütlü orası. Bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıklarını zor bozarsınız sözleriyle Kılıçdaroğlunun kurduğu delege ağı ve oluşturduğu yeni MYKsına gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.