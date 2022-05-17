CHP kulislerinden sızan Yaptığı operasyonlarla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı deviren Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı! / 17.05.22

CHPnin tek adamı Kemal Kılıçdaroğlu yıllardır partide konsolide ettiği gücünü 2023 seçimlerine girerken büyük bir avantaj olarak kullandı ve tüm rakiplerini bir bir oyun dışı bıraktı. Kamuoyunda muhalefetin olası adayları olarak gösterilen CHPli belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşı potansiyel tehdit olarak gören Kılıçdaroğlu, yaptığı parti içi operasyonlar ve medya suikastlarıyla iki ismi devirerek CHPnin adayı olmayı başardı. İşte CHP kulislerinden sızan son dakika ve 2023 seçimleri öncesi adaylık yarışında son perde...