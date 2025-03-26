Takvim.com.tr CHPnin 38. Olağan Kurultayının iptali, Genel Başkan Özgür Özel, MYK ve PMnin görevden uzaklaştırılmasını talep eden dilekçeye ulaştı. Söz konusu dilekçede İBBdeki yolsuzluk ve usulsüz ihalelerle elde edilen paraların kurultayda CHPnin dizaynı için kullanıldığı belirtilirken İBB dosyasıyla CHPnin kurultay dosyasının birleştirilmesi istendi. Özgür Özel, MYK ve PMnin görevden uzaklaştırılması, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, nihai olarak verilecek İptal kararı kesinleşinceye kadar tedbiren göreve iade edilmesi talep edildi.