CHPnin şaibe ile anılan 38. Olağan Kurultayı mahkemelik oldu. Kurultayın iptali için dava açılırken İzmir delegesi Hatip Karaaslanın itirafları ses getirdi. Özelin desteklenmesi için İmamoğlu vasıtasıyla para dağıtıldığı, Cemil Tugayın da buna aracılık ettiğini söyleyen Karaaslandan soruşturmanın seyrini değiştirecek bir açıklama daha geldi. İfademdeki her şey doğrudur diyen CHP İzmir delegesi Önümüzdeki hafta değişik gelişmeler göreceksiniz. 30-40 tane ifade var. Göreceksiniz nelerin döndüğünü, kimin haklı ve haksız olduğu ortaya çıkacak dedi. Peki kim bu Hatip Karaaslan? Takvim.com.tr Karaaslanın fotoğrafına ulaştı.