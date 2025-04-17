CHPnin 38. Olağan Kurultayındaki şaibe gölgesi günden güne artıyor. Takvim.com.trnin gündeme getirdiği Laleli dövizcileri - Ankara hattındaki para trafiğinde yeni bir gelişme yaşandı. Döviz bürosundaki transfer süreci ve lüks telefonların dağıtım anlarına ilişkin görüntülerin tespit edildiği öğrenildi. Telefon mevzusu ile ilgili itiraf da gecikmedi. CHP Hakkari delegeleri kendilerine gelen Özgür Özele oy ver 600 bin TL + telefon al teklifini anlattı. Öte yandan telefonların içerisinde soğuk cüzdan usulüyle dağıtılan kripto paralar da ayrı bir inceleme konusu.