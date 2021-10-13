CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" iddiasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı / 13.10.21

Takvim

Gelen son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Başkanı Kılıçdaroğlu ve ittifak ortağı İyi Partili Koray Aydın'ın "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezse, bir gerilim olmaz. Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan ‘Dur bakalım başınıza daha neler gelecek’ diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kaygılarım var. Yani Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir" demişti. Haberin detayları...