CHP lideri Kılıçdaroğlu kimden söz aldı? İtiraf gibi açıklama: "Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer" / 18.12.21

Erken seçim için hükümete ekonomi üzerinden baskı kurmak isteyenler kur spekülasyonuna sarılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da küresel çetenin bir parçası olarak üzerine düşen rolü yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara ve hükümete kurun düşmesini istiyorsanız erken seçime boyun eğin baskısı yaptı. Muhalefetin ve küresel çetenin medya ayağının hep bir ağızdan erken seçim söylemlerini dolaşıma sokması kur üzerinden organize bir saldırı olduğunun da en büyük kanıtı. Faize savaş açan Erdoğanı Türkiyenin başında istemeyenler, kukla bir hükümetle ülkemizde istedikleri gibi at koşturmak istiyor.