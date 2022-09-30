Mersindeki hain saldırıda bir polisimizi şehit eden PKKlı terörist Dilşah Ercan’ın adının CHPnin tutuklu gazeteciler raporunda yer almasının ardından CHPden akla ziyan açıklamalar gelmeye devam ediyor. PKKyı aklamak için hain saldırıyı ilk önce DEAŞın üzerine yıkıp sonrasında da cinnet geçiren bir kadın Polis yalanına sarılan CHPliler şimdi de PKKnın sözcülüğüne soyundu. Özgür Özelin rezaleti perdelemek için milli medyayı tehditler savurmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da PKKdan talimat almışçasına Dilşah Ercan isimli teröristin hala dağda olduğunu savundu. Devletin değil PKKnın açıklamalarına referans alan Kılıçdaroğlunun gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne serildi.