Yerel seçimlerde terör partisi DEM ile kirli bir işbirliğine imza atan CHP lideri Özgür Özel, fondaş Tele 1de katıldığı canlı yayında skandal ifadelere imza att. CHP fondaşı TELE1de 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalışan Özel, O gece darbe başarılı olsaydı darbeciler buna benzer bir Anayasa yapacaklardı ifadelerini kullandı. Özgür Özel’in iğrenç sözleri sırasında bebek katili Öcalan’a methiyeler dizen fondaş Merdan Yanardağ ise, “15 Temmuz darbesini bir anlamda tamamladılar” diyerek alçak ifadelere imza attı. Öte yandan ortağı DEMi unutmayan Özel, terör partisi ile bayramlaşmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, “Partinizle övünme hakkınız olsa ne ile övünürsünüz diye sorsalar, biz DEM Parti ile bayramlaştık derim. AK Parti ve MHP bayramlaşmadı” dedi.