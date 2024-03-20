31 Marta sayılı günler kala CHPnin sinsi planlarının ardı arkası kesilmiyor. Türkiye İşçi Partisi TİP ile CHP arasındaki Hatay adaylığı krizi skandal gelişmeleri de beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özelin Gökhan Zanı hedef göstermesinin ardından TİP ortaya çıkan ses kaydı nedeniyle Zanın Hatay adaylığının geri çekildiğini duyurdu. Zan, ses kaydının kendisine ait olmadığını iddia ederek, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaşa yakın kişilerin şantajına maruz kaldığını açıkladı. Daha sonra ise CHPnin kendisine Defne veya Arsuzu teklif ettiğini dile getirdi. Zanın iddialarına ilişkin fondaş İsmail Saymaza konuşan Özgür Özel, Gökhan Zan ile aralarında geçen kirli Hatay pazarlığının detaylarını anlatarak, Lütfü Savaşı aklamaya çalıştı.