CHP içerisindeki kaos yandaş medyaya da sirayet etmiş vaziyette. Fondaş Serdar Akinan, Ekrem İmamoğlunun 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TVnin ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlunun uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etti. Halk TVnin reklam gelirlerinin belli olduğuna dikkat çeken Akinan, Bu adam Cafer Mahiroğlu İngilterede milyonlarca dolarlık dev bir şirket kurmuş, o şirket batmış güya ve o para Türkiyeye gelmiş... Bir binaya taşınıyor Halk TV şu anda. İstanbulda devasa bir bina... Yapılan yatırım milyonlarca dolar... dedi. Takvim.com.tr konuyu sizler için detaylandırdı.