CHP medyası hep bir ağızdan HDPKK'lı Selahattin Demirtaş güzellemelerine başladı! / 04.10.21

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Sözde Atatürkçü CHP medyası, çocuk katili terör örgütü elebaşı Öcalan için "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyecek kadar ileri giden HDP'li Selahattin Demirtaş için güzellemelere başladı! Oda TV, Diken, Cumhuriyet gibi yayın organları Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına manşetten yer vererek "PKK'yı kınadı" şeklinde bir haberle Demirtaş'ı aklama peşine düştü. Demirtaş'ın seçimlerde alternatif bir isim olarak ön plana çıkarılabileceği konuşuluyor.