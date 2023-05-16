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CHP medyasında "Erdoğan ikinci turda %90 kazanacak' yorumları! Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki / 16.05.23

CHP medyasında "Erdoğan ikinci turda %90 kazanacak' yorumları! Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki / 16.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP medyasında "Erdoğan ikinci turda %90 kazanacak' yorumları! Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki / 16.05.23

Takvim 03:19
02

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan Başkan Erdoğan'a seçim tebriği: Milletini duyanlar, milletinin desteğine mazhar olurlar! / 16.05.23

Takvim 04:03
03

Güçlü büyümeye güçlü kadro! Kişi başı 16 bin dolarlık gelir düzeyine ulaştıracak adımlar

Takvim 02:29
04

Olunga teklifi: Al Duhail'de forma giyen kenyalı Santrafor Galatasaray'a önerildi! / 16.05.23

Takvim 01:26
05

Fener'de B planı Yassine Bono: Resmi teklif yolda! / 16.05.23

Takvim 01:11
06

EYT'liye promosyon kazancı: Bankaların kampanyaları sürüyor! Peki nasıl alınacak?

Takvim 03:15
07

Bu da küresel tetikçi The Economist'e kapak olsun! Milli irade "Başkan Erdoğan" dedi, haftalardır gazlanan Kılıçdaroğlu fark yedi / 15.05.23

Takvim 03:58
08

Başkan Erdoğan'a sevgi seli... İstanbul'da vatandaşlarla selamlaştı / 15.05.23

Takvim 02:49
09

Galatasaray transfer haberleri | Sacha Boey kararını verdi! İmzayı atıyor / 14.05.23

Takvim 01:10
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