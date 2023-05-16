Başkan Erdoğanın 7li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğluna açık ara fark atması CHP medyasını küplere bindirdi. Kılıçdaroğlunu hedef tahtasına koyan Can Ataklı ve Şaban Sevinç Erdoğan ikinci turda %90 kazanacak yorumlarında bulundu. Öte yandan Merdan Yanardağ, Hafif kelimeler seçmeye çalışıyorum. Böyle bir aymazlık olabilir mi? ifadelerini kullandı. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ise Demirtaş ve Kaval için sandığa gidin çağrısında bulunarak ,Bakın Reisçilere ölümüne ölümüne bu kadar çabuk moral bozulmasın. dedi.