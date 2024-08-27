CHP tüzük kurultayı öncesi sancılı bir süreçten geçiyor. Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık yolunda parti kamuoyunun nabzını yoklarken Özgür Özeli koltuktan indirmenin hesaplarını yapıyor. CHPdeki iç hareketlilikle eş güdümlü olarak CHP medyasında da tasfiye süreci başladı. Mansur Yavaşı eleştiren NOW spikeri Gülbin Tosunun ekrandan uzaklaştırılması ve Sözcü TVye yapılan Erol Mütercimler baskısının altından Saraçhane çıktı. İşte İmamoğlunun medyayı dizayn çabası ve CHPdeki 4 başlı iç çekişmenin şifreleri...