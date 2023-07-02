CHP ve HDPKK Abdullah Öcalan ittifakında buluştu. Teröristbaşını öven fondaş Merdan Yanardağa arka çıkıldı, Yanardağ üzerinden Öcalan aklandı. PKK ile ağız birliği yapan CHPli Sezgin Tanrıkulu Öcalana uygulanan tecrittir, masaya yumruğu vurmalıyız. AK Parti, Merdan Yanardağ üzerinden bütün muhalefeti sınıyor açıklamasını yaptı. Skandalda vites yükselten Tanrıkulu, sokak ve iç karışıklık çağrısı yaptı, Cumartesi Anneleri örneği vererek 100 bin kişi meydana gidelim, mesele budur dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.