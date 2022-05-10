CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu depremi! “Vız gelir tırıs gider” açıklaması partilileri kızdırdı! Not alan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çizecek mi? / 10.05.22

CHP MYK’nın en önemli gündem maddesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tartışma yaratan Karadeniz turu oldu. Bazı MYK üyeleri, Nagehan Alçı’nın geziye davet edilmesine ve “Vız gelir tırıs gider” açıklamasına çok sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, söz konusu toplantıda gelen eleştirileri not aldı. Kamuoyu önünde ortaya çıkan kavga görüntüsüne bir son vermek istediği belirtilen Kılıçdaroğlunun kısa zamanda bir programda İmamoğlu ile birlikte bir fotoğraf vererek imaj düzeltme çabası içine girmesi bekleniyor.