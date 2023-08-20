14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra gerginliğin hiç bitmediği 8li koalisyonda her gün yeni bir kavga meydana geliyor. Son olarak ise CHP Avcılar ilçe kongresinde CHP ve İYİ Partili isimler birbirine girdi. CHPli yönetici, Meral Hanım, ne olduysa seçimlerde masayı terk etti. Bir takım çalışmalar sonucu ise Akşener tekrardan masaya geri döndü. ifadelerini kullanırken, İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalıma seslenerek, Serkan Bey bu gidiş ve geliş inanır mısınız en az 4 puan kaybettirdi çıkışında buluması ortalığı fena karıştırdı. İşte detaylar...