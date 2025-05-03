İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındaki kadın polisin üzerine CHP otobüsüyle gerçekleştiren saldırının hesabının sorulacağını bildirdi. Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. dedi. EGM otobüsü kullanan G.G. isimli şahıs hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Öte yandan CHPnin parti otobüsü şoförü Gökhan G. hakkında, polisin Dur ihtarına uymamasına ilişkin başlatılan soruşturmada, Zincirleme şekilde görevli memura mukavemet suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulandı.