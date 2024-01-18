CHP - DEM hattında ifşa olan Öcalan pazarlığı sonrası, Kandilin siyasi ayağı el yükseltti. DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalana özgürlük istedi. Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHPnin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz şeklinde konuştu. CHPnin oy uğruna bölücü taleplere boyun eğmesi toplum vicdanını yaraladı.