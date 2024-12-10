CHP Suriye sınavını iyi veremedi. Başkan Erdoğanın yıllar önce işaret ettiği gibi Şama gidecek yüzleri kalmadı. Özgür Özel, Esad rejiminin devrilmesinden bir gün önce Türkiyenin Esadla masaya oturması gerektiğini savundu. Suriyedeki çatışmaları çok üzülerek izliyoruz diyerek olaylardan bi haber olduğu gösteren Ekrem İmamoğlu ise Halep Kalesine çekilen Türk bayrağı, mücahitlerin Tel Rıfata Mehter Marşı ile girmesi ve Şamdaki Emevi Camiinde yapılan şükür secdesinden rahatsızlık duydu. Türkiyeyi mezhepçilikle suçladı.