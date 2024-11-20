CHP içindeki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında devam eden adaylık kavgası gözle görünür hale geldi. Sağlı sollu saldırı altında olduğunu söyleyen Yavaş Anketlerde birinci çıkıyorum diyerek adaylığını ilan etti. Bu açıklama Saraçhaneyi küplere bindirirken İmamoğlundan karşı hamle geldi. CHPli İBB Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlunun Safları sıklaştıralım mesajı sonrası hem Yavaşa hem de Kılıçdaroğluna Sizle aynı safta değilim mesajı gönderdi. Öte yandan Kılıçdaroğlunun davasının olduğu gün İmamoğlunun Almanyaya gideceği öğrenilirken bu durum 2022nin rövanşı olarak yorumlandı...