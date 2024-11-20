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CHP savaşa "saf" tuttu: Ekrem İmamoğlu'ndan hem Mansur Yavaş'a hem Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme! / 20.11.24

CHP savaşa "saf" tuttu: Ekrem İmamoğlu'ndan hem Mansur Yavaş'a hem Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme! / 20.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP savaşa "saf" tuttu: Ekrem İmamoğlu'ndan hem Mansur Yavaş'a hem Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme! / 20.11.24

Takvim 04:13
02

Tel Aviv’e Fetih 110 İsrail’e Hizbullah darbesi! Askeri üs vuruldu hasar ortaya çıktı / 20.11.24

Takvim 02:01
03

Biden giderayak ateşledi... Nedir bu ATACMS füzesi? Menzili ve hedefleri... / 20.11.24

Takvim 04:08
04

Nükleer savaşa adım adım! Biden yetki verdi Ukrayna ATACMS füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Putin'den doktrin hamlesi / 20.11.24

Takvim 03:45
05

Yasadışı bahis operasyonu genişliyor! 7 fenomen hakkında yakalama kararı / 20.11.24

Takvim 02:06
06

Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliğiyle savunma: "Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir" / 20.11.24

Takvim 04:10
07

İmamoğlu Necati Özkan'a söylettirdi... "Sende ülke yönetecek vizyon yok Mansur Yavaş" | "Rockstar" diye gazladı İBB'nin bitik karnesini görmedi / 20.11.24

Takvim 05:01
08

CANLI | Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Tutuklu hemşire itiraf etti: "Fırat Sarı'nın payı yüzde 40" / 20.11.24

Takvim 01:08
09

Kaos tetikçisi The Economist 2025 kapağını yayınladı! Merkezdeki isim Donald Trump | İlginç semboller, nükleer tehditler ve balistik füzeler / 20.11.24

Takvim 06:25
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