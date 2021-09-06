CHP sol bir parti değil elitist muhafazakar partidir / 06.09.21

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Türk edebiyatının usta kalemi Alev Alatlı, siyasetten sinemaya kendi yaşamından Hollywood’a kadar pek çok konuda ilginç açıklamalar yaptı. Alatlı, Türk milletinin zor zamanlarda kenetlendiğini söyleyerek "Milletçe saklı bir gücümüz var gibidir, bunu 15 Temmuz'da gördük. O gece, ülke halkına sevgim, saygım bir kere daha yenilendi" dedi. Alatlı, CHP için de şu yorumu yaptı: CHP sol parti değil, elitist muhafazakar bir partidir. CHP solculuğu ise durum komedisi' gibi...