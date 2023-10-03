Genel seçimleri terör örgütü PKKnın siyasi kolu HDP ile kol kola giden CHPnin Sözcüsü Faik Öztrak skandal bir açıklama yaptı. Ankarada terör örgütü PKKnın İçişleri Bakanlığına yönelik saldırı girişiminde bulunması üzerinden hükümeti suçladı. Faik Öztrakın skandal açıklamalarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,Türkiye düşmanlığı vesikasıdır diyerek çok sert tepki gösterdi. Öte yandan Öztrak gibi skandal ifadeler kullanan bir diğer isim ise Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan oldu. Arslan, O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı... Hiçbir şey yapamadan ölünmez şeklinde skandal ifadeler kullandı. RTÜK olayla ilgili inceleme başlattı.