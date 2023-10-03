×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan rezil açıklama! Ankara'daki PKK saldırısı üzerinden hükümeti hedef aldı.. Ayşenur Arslan'dan skandal sözler / 02.10.23

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan rezil açıklama! Ankara'daki PKK saldırısı üzerinden hükümeti hedef aldı.. Ayşenur Arslan'dan skandal sözler / 02.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan rezil açıklama! Ankara'daki PKK saldırısı üzerinden hükümeti hedef aldı.. Ayşenur Arslan'dan skandal sözler / 02.10.23

Takvim 03:35
02

CHP'li eski başkan Serdar Aksoy partisinin kirli ilişkilerini anlattı: Bizi haraca bağladılar / 03.10.23

Takvim 02:49
03

İYİ Partililer üzerinden gözdağı! CHP ile olan at pazarlığında el yükseltmek isteyen Meral Akşener'den yeni hamle: İttifak isteyene gereğini yaparız / 03.10.23

Takvim 01:23
04

CHP’de ‘mega’ aymazlık! Kılıçdaroğlu’nun adayı Cemal Canpolat Kılıçdaroğlu’nu ‘Atatürk’ ilan etti: Ona saldırmak Mustafa Kemal’e saldırmaktır / 03.10.23

Takvim 01:03
05

Ankara'daki kalleş saldırı sonrası HDP'den zaman ayarlı küstah tehdit! Çiğdem Kılıçgün Uçar: Türk milleti bedel ödemeye devam edecek / 03.10.23

Takvim 01:57
06

CHP'de koltuk kavgası bitmiyor! Bu kez "genel sekreterlik" için birbirlerine girdiler... Engin Özkoç, Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu... / 03.10.23

Takvim 02:36
07

Terör örgütü VoMa’ya katılan Ermeni model Armine Harutyunyan'dan küstah sözler: Azerbaycan'a saldıracağız / 02.10.23

Takvim 01:18
08

Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar / 02.10.23

Takvim 07:08
09

CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Şifreli konuşmaları ortaya çıktı / 02.10.23

Takvim 01:17
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı