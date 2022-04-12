CHP tayfası Kılıçdaroğlu'na açıktan vurmaya başladı! Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu neden rüzgar yaratamıyor? / 12.04.22

2023 seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı henüz adayını belirleyemedi. 6lı masada pazarlık süreci sürerken Kılıçdaroğlu adaylık için isimleri sürekli dillendirilen belediye başkanlarına karşı yarış içinde. Bu yarış içerisinde yandaş yazarlar da pozisyon almaktan geri durmuyor. Bunun son örneği eski CHP milletvekili Barış Yarkadaştan geldi. Yarkadaş, bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlunu yerden yere vurarak bir rüzgar yaratamadığını, davetsiz baskınlarının sonuç vermediğini, toplumda Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin bir enerji ve heyecan dalgası hissetmediğini belirtti.