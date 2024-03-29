Milli Görüş çizgisinde ilerleme iddiasında bulunan Yeniden Refah Partisinin AK Partiye İstanbulu kaybettirme çizgisinde yürüttüğü siyaset CHP tarafından koşulsuz destekleniyor. YRPnin seçim kampanyasını Ekrem İmamoğlunun finanse ettiği söylenirken, kampanyayı İBB İletişim Koordinatörlüğü’nden Burcu Akarçeşme’nin yürüttüğü öne sürüldü. Partinin kurucularından Mahmud Altunsoy ise CHP teşkilatının YRP için çalışmasını Parti, merhum Erbakanın çizgisinden uzaklaştı diyerek yorumladı. Tam da bu noktada Hangi Milli Görüşçü CHPye kazandırmayı zafer sayar? sorusu önem kazandı.