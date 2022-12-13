CHPde Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında devam eden adaylık savaşında vites her geçen gün yükseliyor. Kılıçdaroğlu, Halk TVye çıkan İmamoğlunun yayını sabote etme girişiminde bulunurken; CHPli İBB Başkanı da amalı fakatlı cümlelerle 6lı masa ve Akşenere selam çaktı. Bu durum sonrası çileden çıkan fondaş Tele 1in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlunun ağız yuvarlayarak adaylık için açık kapı bıraktığına dikkat çekti ve yuvarlak konuşma şeklinde tepki gösterdi. Öte yandan söz konusu adaylık çekişmesinde CHP medyasındaki Ekremci ve Kemalci unsurlar ise dikkatleri üzerine topluyor. İmamoğlunun Halk TVde adaylık için hazırladığı zemine, TELE 1den set çekiliyor.