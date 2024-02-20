Kandilden gelen talimatla ittifakı sıkı tutmaya çalışan DEM ile CHP, Esenyurtta kent uzlaşısına varınca CHP aday değişikliğine gitti. Bu kapsamda CHP, Esenyurtta Ali Gökmen yerine Ahmet Özeri aday gösterdi. Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçını aday gösterdi. Yaşanan gelişmeler sonrası CHPli Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu. CHP’li Barış Yarkadaş, DEM Parti’nin kent uzlaşısı maskesi altında Esenyurt’tan CHP’li Ahmet Özer’in adaylığına onay verdiğini ve bunun karşılığında 20 DEM Partilinin CHP listelerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesinin meclisine gireceğini açıkladı.