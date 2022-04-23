CHP ve FETÖ dirsek temasında! CHP'li Servet Ünal firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi verdi: 'Takipteyiz' mesajı... / 22.04.22

CHPnin FETÖ ile olan dirsek teması bir kez daha ayyuka çıktı. CHP Ankara Milletvekili Servet Ünal, FETÖ firarisi Cevheri Güvenin iddialarını Meclise taşıyacağını açıklayarak sosyal medya hesabı üzerinden Güvene bilgi verdi. FETÖ firarisi sözde gazeteci de Ünalın paylaşımını alıntılayarak takipteyiz mesajını paylaştı. Öte yandan CHP yandaşı Can Ataklı da firari Cevheri Güveni masum ilan ederek aklamaya çalıştı. CHPli isimlerin FETÖden aranan bir ismi parlatma çabası toplum vicdanını yaralarken söz konusu durum büyük tepkiyle karşılandı.