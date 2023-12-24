Alçak terör örgütü PKKnın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, PKKnın siyasi uzantısı HDP/DEMe ve CHP yeni bir skandala daha imza attı. Her fırsatta HPKK ile aynı masaya oturan ve şimdi de yerel seçimler için aynı yolda yürüyen CHPnin riyakalığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Kandilin siyasi uzantısı HPKK/DEM ve CHP şehitlerimiz için yayımlanacak olan ortak bildiriye karşı çıkarak reddettiler. Karar sonrası AK Parti çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Lafa gelince “CHP savaş meydanında kurulmuştur” nutku atanlar siyasi pragmatizm uğruna teröre karşı tepki koymaya cesaret edememektedir. Aynı CHP, şimdiye kadar bölücü elebaşına özgürlük isteyenlere sesini çıkarmamak,YPG’yi terör örgütü olarak görmemek, terörist cenazelerine parti yöneticisi düzeyinde katılım sağlamak, TSK’ya defalarca iftira atmak ve tezkerelere hayır oyu vermek gibi onlarca ayıba imza atmıştır ifadelerini kullandı. Öte yandan Ortak bildiriye karşı çıkan CHP bir bildiri yayınladı. TBMM bildirisinde PKK net şekilde lanetlenirken, CHP ise bildirisinde HDP/DEM’in siyasi uzantısı PKK’nın adına yer veremedi.